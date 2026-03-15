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Potenza: “Da via Tirreno a via Anzio, passando per la zona che conduce a Parco Mondo e poi la strada di accesso a via Vaccaro illuminazione pubblica pericolosamente assente”! La denuncia

15 Marzo 2026

“Da via Tirreno fino allo stradone che porta a via Anzio, passando per la zona che conduce al Parco Mondo e poi la strada di accesso a via Vaccaro, l’illuminazione pubblica è praticamente assente”.

Questo il grido esasperato di un nostro lettore che in Redazione denuncia:

“La situazione è ormai insostenibile: diverse strade principali di Potenza sono troppo spesso completamente al buio.

La sera la situazione diventa davvero pericolosa.

Si vedono pedoni camminare o attraversare con torce di fortuna o con la luce del cellulare.

Anche alla guida si ha paura, perché spesso le persone non si vedono fino all’ultimo momento.

Da genitore di figli adolescenti mi trovo a dire loro di non muoversi a piedi in queste zone dopo il tramonto.

L’illuminazione pubblica è un bisogno primario per la sicurezza di tutti.

Possibile che non si riesca a trovare una soluzione?”.

Voi cosa ne pensate?