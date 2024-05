Basilicata in festa con il 10eLotto.

Nell’estrazione di venerdì 24 maggio, come riporta Agipronews, centrato un 9 da 20 mila euro a Matera, a neanche una settimana di distanza dalla vincita della settimana scorsa.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,6 miliardi di euro in questo 2024.