INPS e INAIL in Basilicata all’attenzione del Governo. Ecco i dettagli

“Il Governo ha accettato, come raccomandazione, il mio ordine del giorno su presenza INPS e INAIL in Basilicata.

Serve rinforzare il personale in servizio e avere la possibilità di aprire nuove sedi, per coprire in maniera più efficace i comprensori delle aree interne, avere una presenza capillare e garantire più efficienza nei servizi in favore dei cittadini.

Oggi si è insediato il nuovo commissario straordinario di INPS, Micaela Gelera, e presto dovrebbe farlo anche quello di INAIL.

L’augurio è quello di un buon lavoro, la speranza è che quanto prima affrontino questi temi molto importanti per il territorio lucano”.

Lo dichiara il deputato del Pd Enzo Amendola.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)