Interruzione linea Foggia-Potenza: “quali disagi?”. Queste le ultime notizie

“I proclami dei tanti che annunciavano grandi disagi per i viaggiatori lucani a seguito dell’interruzione della linea Foggia-Potenza sembrano aver avuto smentita dal servizio su Tgr Basilicata delle 14 di oggi 7 agosto 2023.

Forse è veramente tempo di valutare e verificare prima di avventurarsi in inutili polemiche e disinformazioni che ledono l’intelligenza del popolo lucano che attende da troppo tempo un intervento strutturale sui servizi regionali.

La Uiltrasporti lontana da interessi elettorali e consapevole che i lucani hanno bisogno di una rivisitazione totale sui servizi a loro offerti prende atto dell’intervento di ristrutturazione posto in essere dal Gruppo FS-RFI Spa e condiviso dalla Regione Basilicata dei lavori per la velocizzazione della direttrice Salerno-Taranto e il potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Potenza – Foggia che porterà vantaggi sia in termini di qualità che di velocizzazione delle linee interessate.

Ribadiamo che non basta a superare il divario esistente ma bisogna prendere atto che qualcosa si sta muovendo e necessita di un continuo monitoraggio per verificare gli impegni presi tenendo presente che gli interventi posti in essere portano a temporanei interruzioni di servizi comunque garantiti con altri mezzi.

Siamo convinti che in un momento di crisi post pandemico come quello attuale bisogna fare quadrato con iniziative di crescita con conseguente opportunità di incremento della forza lavorativa.

Auspichiamo che le tempistiche dichiarate per la fine lavori vengano rispettate e invitiamo la Regione Basilicata a continue verifiche per agevolare le attività in essere".

