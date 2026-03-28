Potenza, Pm Gruppo Macchia a caccia di riscatto. In bocca al lupo!

La Pm Gruppo Macchia è pronta a scendere in campo alla Caizzo (domenica alle 18) per l’esordio casalingo nel girone play-out di Serie C femminile.

La formazione di coach Marco Orlando è reduce dal ko esterno in casa del Pastena (3-1 con i parziali di 19-25, 25-23, 25-16 e 25-16) e vuole macinare punti per allontanarsi dall’ultimo posto del girone G che vuol dire retrocessione.

Così commenta alla vigilia coach Marco Orlando:

“E’ una partita da dentro o fuori, è vero che la strada dei play out è lunghissima e che, considerando l’unico posto destinato alla retrocessione su sei squadre, i giochi rimangono aperti fino all’ultima partita ma l’esordio negativo a Pastena di domenica scorsa ha lasciato troppo amaro in bocca e la reazione deve essere immediata e positiva, soprattutto perché la sconfitta è arrivata dopo un ottimo approccio ad una gara abbordabile”.

L’avversario di turno sono I Koala Mignon, formazione di Ottaviano che le rossoblù hanno incontrato nel corso della stagione regolare e battuto con un doppio 3-0 tra andata e ritorno ma una squadra che ha mostrato segnali di crescita: “I Koala sono una buona squadra – sottolinea il tecnico rossoblù – , l’abbiamo conosciuta durante l’anno, ed è in costante crescita.

Guardiamo la gara con dovuto rispetto ed attenzione, consapevoli che non possono essere ammessi passi falsi.

Bisogna ritrovare continuità e chiudere con successo le gare in casa, altrimenti il cammino si fa difficile ed in salita.

Stiamo lavorando sullo stato di forma, consapevoli che il campionato lunghissimo sta usurando energie fisiche e mentali; ho chiesto alle ragazze una prestazione con la “P” maiuscola, una dimostrazione di squadra e competenza che ci meritiamo”.

COPPA BASILICATA – La Pm Gruppo Macchia è reduce dal successo nella semifinale di ritorno di Coppa Basilicata contro l’Asci Potenza e, per il secondo anno consecutivo, si giocherà la finalissima per provare ad alzare il trofeo conquistato un anno fa: “Sono pienamente soddisfatto per aver conquistato la finale di Coppa Basilicata – ha concluso coach Orlando – , la salvezza e il trofeo regionale sono gli obiettivi dell’anno e, come fatto nella stagione precedente, vogliamo centrare i traguardi prefissati, lo dobbiamo agli sforzi immensi fatti durante l’anno”.