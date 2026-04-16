La Basilicata intera piange Antonio e Isaak che hanno perso la vita sulla Potenza – Melfi

Nel brutto incidente avvenuto ieri sulla Potenza – Melfi hanno perso la vita il 46enne di Atena Lucana Antonio Caporale e il 23enne Isaak Ibrahim.

Nel sinistro due mezzi pesanti si sarebbero scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il personale del 118 per i soccorsi e i rilievi necessari ma purtroppo per uno dei due non c’è stato nulla da fare.

Il secondo, trasportato in ospedale, poi ha perso la vita.

Sgomenta anche la Basilicata intera.

Ci stringiamo al dolore delle famiglie.