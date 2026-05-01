La Basilicata investe sulla prima infanzia: prorogato il termine per progetti di nidi e servizi 0‑3 anni

L’Autorità di Gestione del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 20212027 ha autorizzato per l’Ambito Sociale Vulture la proroga di 7 giorni degli avvisi:

“Un nido per l’infanzia” prosecuzione servizi educativi per l’a.e.2025/2026 e “Un nido per l’infanzia” – Attivazione nuovi servizi per l’a.e. 2025/2026, approvati, rispettivamente, con DGR n. 92 e 93 del 10.03.2026 e pubblicati sul BUR del 12.03.2026.

Le domande potranno essere inviate tramite sportello telematico fino alle ore 23:59 del 7 maggio 2026.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare la documentazione completa e la modulistica sul sito istituzionale della Regione Basilicata nella sezione “Avvisi e bandi”.

Sul sito del Programma sono disponibili le precedenti news che saranno aggiornate.

https://europa.regione.basilicata.it/2021-27/avviso-pubblico-un-nido-per-linfanzia-attivazione-nuovi-servizi-per-lanno-educativo-2025-2026/