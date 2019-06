La Basilicata risente “della contaminazione criminale delle regioni confinanti”. Ecco quanto emerso…

La Basilicata “continua a risentire della contaminazione criminale delle regioni confinanti Campania, Puglia e Calabria che espongono il territorio a traffici di stupefacenti, merci rubate e prodotti contraffatti”.

Ecco quanto emerso, a Potenza, durante la conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza:

“Il territorio della Basilicata, ancorché lontano dai livelli di pericolo in atto in altre regioni, presenta tuttavia temibili formazioni autoctone in fase di ricompattamento e riorganizzazione oltre che evidenze di permeabilità da parte delle consorterie criminali delle regioni confinanti”

Alla riunione, presieduta dal prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, hanno partecipato:

il prefetto di Matera, Demetrio Martino;

il procuratore distrettuale antimafia di Potenza, Francesco Curcio;

il procuratore di Lagonegro (Potenza), Gianfranco Donadio;