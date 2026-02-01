“La finale di Coppa Italia Serie C vedrà il Potenza Calcio protagonista allo stadio Viviani, vetrina nazionale straordinaria”. La richiesta

“A Potenza ci sono temi che improvvisamente spariscono dal dibattito politico.
Chiedo al sindaco Vincenzo Telesca, con chiarezza e senza giri di parole: a che punto siamo?
C’è un silenzio assordante che riguarda due presìdi fondamentali per lo sport cittadino: lo stadio Viviani e l’ex Enaoli.
Le concessioni sono ancora ferme, incerte, sospese.
Una situazione che penalizza le società sportive, scoraggia gli investimenti e trasmette l’idea di una città incapace di programmare e decidere.
Quando l’amministrazione comunale intende fare chiarezza?”.
Lo afferma il consigliere regionale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Alessandro Galella, che scrive:
“Governare una città non significa amministrare solo l’ordinario ma assumersi la responsabilità di sciogliere i nodi e dare prospettive.
E oggi Potenza ha bisogno di risposte.
C’è anche un’occasione concreta e immediata che non possiamo permetterci di sprecare.
La finale di Coppa Italia Serie C, che vedrà il Potenza Calcio protagonista allo stadio Viviani e che rappresenta una vetrina nazionale straordinaria.
Per questo propongo una sinergia istituzionale tra la Società e la Regione Basilicata, affinché la gara casalinga si giochi con una maglia celebrativa recante il logo della Regione Basilicata.
Un’operazione semplice ma di grande impatto, capace di unire sport, identità territoriale e promozione dell’immagine regionale a livello nazionale”.