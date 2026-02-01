Pignola, tra pochi giorni al via questi lavori: ecco le modifiche alla circolazione punto per punto

𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢̀ 𝟑 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 riprenderanno ufficialmente i lavori di messa in sicurezza delle strade del centro abitato a Pignola.
In questa fase, come fa sapere il Comune di Pignola:
“l’intervento interesserà la parte finale di 𝐕𝐢𝐚 𝐃𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞 𝐩𝐨𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐚 𝐕𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐯𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐝 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚.
𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 – 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐟𝐚𝐬𝐞
Come da ordinanza, 𝐝𝐚𝐥 𝟑 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝐚𝐥 𝟏𝟒 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔 i lavori interesseranno il tratto finale di Via Dante fino all’intersezione con Via Regina Margherita, con conseguenti modifiche temporanee alla viabilità.
𝐕𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐧𝐞𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐟𝐨𝐫𝐢
Durante questa fase:
• su Via Dante è istituito il doppio senso di circolazione, regolato da impianto semaforico, con divieto di fermata;
• su Via Cavour è istituito il doppio senso di circolazione, anch’esso regolato da impianto semaforico, con divieto di fermata nel tratto compreso tra il garage al civico 18 e il civico 21.
Per garantire l’accesso alle abitazioni e ai garage:
• i residenti e i proprietari di garage di Via Dante e in direzione Largo San Nicola dovranno salire da Via Dante;
• i residenti e i proprietari di garage di Via Cavour e Via Regina Elena dovranno salire da Via Cavour.
Il Comando di Polizia Locale potrà adottare ulteriori provvedimenti temporanei, se necessari, per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale”.