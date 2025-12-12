La missione di Topo Filippo conquista i più piccoli a Savoia di Lucania: questa l’iniziativa promossa dalla Garante Mignoli

Si è svolta oggi a Savoia di Lucania la prima tappa del progetto di laboratorio di lettura per i bambini della scuola dell’infanzia intitolato “La missione segreta di Topo Filippo”, promosso dalla Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Rossana Mignoli.

Il progetto prende vita dall’omonimo libro dell’autrice ed educatrice Serena Blotta, che ne ha curato anche l’impostazione educativa e laboratoriale.

L’iniziativa è seguita dalla redazione di Val d’Agri Press, con il coordinamento del direttore Andrea Mario Rossi.

La prima tappa a Savoia di Lucania si è rivelata un vero successo, fortemente voluta dalla Garante regionale in sinergia con l’Amministrazione comunale di Savoia di Lucania, che ha sostenuto con convinzione l’avvio del percorso sul territorio.

La scelta di partire da un piccolo borgo della Basilicata non è stata casuale, ma profondamente simbolica: un messaggio chiaro di attenzione e vicinanza a tutte le comunità, anche quelle più piccole.

“La missione segreta di Topo Filippo” è infatti un progetto di lettura itinerante, pensato per raggiungere tutte le bambine e tutti i bambini lucani, senza distinzioni.

Dichiara la Garante:

“L’obiettivo è quello di incentivare il diritto all’immaginazione, al gioco, alla lettura e alla fiaba, favorendo momenti di ascolto, partecipazione e riflessione, fondamentali per la crescita emotiva e culturale dei più piccoli.

Un percorso educativo che mette al centro i bambini e i loro diritti, confermando l’importanza della lettura come strumento di libertà, creatività e inclusione”.