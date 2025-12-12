Potenza: dopo quattro lunghi anni di attesa, questi lavoratori hanno finalmente il Tfr. I dettagli

Dopo quattro lunghi anni di attesa, i lavoratori dell’ex Consorzio di sviluppo industriale di Potenza hanno finalmente il Tfr.

Questo il commento del segretario generale, Massimiliano Mincuzzi:

“È un risultato importante, frutto di un impegno costante e determinato da parte della Femca Cisl, che in questi anni ha più volte sollecitato l’intervento di tutte le istituzioni regionali competenti.

L’impegno profuso insieme al segretario Domenico Pellettieri abbia portato i frutti attesi, restituendo ai lavoratori quanto spettava loro di diritto.

Numerosi sono stati gli appelli e le iniziative sindacali promosse per sbloccare la vicenda, fino all’ultima richiesta di udienza al presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella che ha rappresentato il passo decisivo verso la risoluzione del problema, cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno profuso, unitamente al suo staff nella persona dell’avv. Vito Marsico, per la risoluzione di questa annosa vicenda.

Un ringraziamento va anche all’assessore regionale Francesco Cupparo e a tutto il Consiglio regionale, in particolare ai consiglieri Michele Napoli, Alessandro Galella e Fernando Picerno, che hanno mostrato attenzione e disponibilità verso le istanze dei lavoratori.

L’impegno delle istituzioni, più e più volte sollecitate dalla Femca Cisl, ha finalmente messo la parola fine ad una delicata questione, che ha visto alcuni lavoratori arrivare a momenti di forte disperazione, persino a minacciare gesti estremi, pur di vedere riconosciuto un diritto che non avrebbe mai dovuto essere messo in discussione.

Come Femca Cisl esprimiamo soddisfazione per l’esito positivo della vicenda, ma allo stesso tempo auspichiamo che simili situazioni non si ripetano, perché si tratta di somme che appartengono ai lavoratori e che devono essere garantite con tempi certi e trasparenti”.