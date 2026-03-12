La Pm Gruppo Macchia Potenza pronta per la semifinale di andata della Coppa Basilicata! In bocca al lupo ragazze

Chiusa la prima fase del campionato di Serie C, la Pm Gruppo Macchia Potenza può pensare alla semifinale di andata della Coppa Basilicata.

La Pm Gruppo Macchia affronterà Venerdì sera alle 18:45 alla Caizzo l’Asci Potenza, un derby tutto rossoblù per puntare alla finale.

Dichiara alla vigilia il tecnico rossoblù Marco Orlando:

“La semifinale di Coppa contro l’Asci è quanto di più lontano possa esserci da una partita facile; è un derby e ovviamente c’è sempre quella giusta carica di aspettative e non esiste poter calcolare differenze di categoria o di classifica”.

Due categorie diverse, Serie C per la Pm e Serie D per l’Asci ma guai a pensare ad una partita semplice anche se le rossoblù di coach Orlando sono reduci da una bella vittoria in casa della Battipagliese che ha permesso di chiudere la prima fase con 22 punti e consolidare la sesta posizione:

Aggiunge coach Orlando:

“La formazione avversaria ha avuto una crescita importante nelle ultime gare che ho seguito con attenzione: i due tie-break con il Santa Maria e Avellino, insieme all’ultima gara in trasferta contro la prima in classifica.

Rispettiamo molto la partita e ci teniamo a difendere il trofeo di cui siamo detentori, vogliamo portare a casa un bel risultato che ci dia tranquillità per il ritorno per poterci anche concentrate sull’inizio della seconda fase del campionato, una fase che diventa poi cruciale per la salvezza e la permanenza in Serie C”.

Dopo la Coppa infatti la Pm Gruppo Macchia darà il via alla fase play-out (girone G) con l’esordio di Domenica 22 Marzo a Salerno contro il Pastena.