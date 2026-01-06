Le bollette del gas tornano finalmente a scendere, ma non per tutti. Ecco quando si risparmierà

Bollette del gas in calo per chi è rimasto nella maggior tutela.

L’Autorità Arera ha comunicato il valore della materia prima per il mese di dicembre 2025, che è stato pari a 102,25 centesimi di euro per metro cubo, in calo del 2,3% rispetto a novembre.

La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEM,m), applicata ai clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, viene aggiornata da Arera, fa sapere il corriere della sera, come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV).

Per il mese di dicembre, che ha visto le quotazioni all’ingrosso in calo rispetto a quelle registrate a novembre, il prezzo della sola materia prima gas è pari a 30,65 euro al megawattora.

Il prezzo del gas infatti nel 2025 è sceso e, stima EccoClimate, In media, il prezzo della sola materia prima gas nella stagione 2025-26 è previsto circa il 33% più basso rispetto all’inverno 2024/25.

La spesa per la materia gas naturale è composta da 35,47 centesimi di euro (pari al 34,69% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse; e da 6,02 centesimi di euro (5,89% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio.

Poi ci sono 24,81 centesimi (24,26% del totale della bolletta) relativi alla spesa per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità; 4,98 centesimi (4,87% del totale della bolletta) per gli oneri generali di sistema e 30,97 centesimi (30,29% del totale della bolletta) per le imposte.

Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, per il nuovo utente tipo che consuma 1.100 metri cubi di gas, il -2,3% significa spendere 27 euro (-26,62 euro) in meno su base annua.

La spesa totale nei prossimi dodici mesi (non, quindi, secondo l’anno scorrevole, ma dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026), nell’ipotesi di prezzi costanti, scende così, per i vulnerabili, a 1.125 euro che, sommati ai 559 euro della luce, determinano una spesa complessiva annua pari a 1.684 euro.

Se il prezzo del gas scende oggi del 2,3%, rispetto ai tempi pre-crisi del dicembre 2020 è oggi superiore del 52%, mentre rispetto al record storico del dicembre 2022, in base alla nuova serie storica ricostruita secondo il nuovo cliente tipo, è inferiore del 32,4%.

Nel confronto con lo scorso anno è più basso del 18,3%.