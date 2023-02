L’offerta turistica della Basilicata presentata a Londra e alla Btm di Bari! Ecco i dettagli

Dopo aver presentato l’offerta turistica lucana al mercato britannico, alla nona edizione di Travel hashtag, interamente dedicata alla promozione dell’Italia, l’Agenzia di promozione territoriale della Basilicata sarà presente alla Btm di Bari dal primo al 3 marzo.

BTM è uno degli eventi dedicati al turismo che da anni riunisce in Puglia operatori, amministrazioni, imprese, enti pubblici e privati con l’obiettivo di creare una rete di valori intorno al tema del turismo per rafforzare il legame tra il territorio e le dinamiche internazionali.

BTM, nel tempo, è diventato un evento internazionale con un marchio riconoscibile e riconosciuto e che per la settima edizione punta ad alzare l’asticella della qualità dei suoi contenuti.

Nell’edizione 2023 la Basilicata non solo presenterà la propria offerta turistica attraverso punti espositivi, ma continuando nell’attività di posizionamento che già da tempo è in corso, l’Apt proporrà alcune delle nuove strategie di promozione territoriale adottate, in relazione all’offerta del territorio.

Mercoledì primo marzo, alle ore 10.30, nella sala Hospitality di BTM 2023 (Fiera del Levante di Bari) si terrà una conferenza sul tema “Da Minecraft a Topolino: nuovi modi di raccontare il territorio”.

Nella circostanza verranno presentati gli strumenti di comunicazione più innovativi, utili a raccontare una regione dalle tradizioni antiche, legate all’ambiente e alla cultura contadina.

Dal fumetto ai videogame, dalla realtà aumentata al Metaverso, la Basilicata si presenta al mondo del turismo con strumenti che guardano al futuro.

Alla conferenza interverranno il direttore generale dell’APT Antonio Nicoletti, e Silvio Giordano e Giuseppe Palumbo, responsabili dell’area Comics & games di Apt Basilicata.

