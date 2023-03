Luce e gas, bollette più leggere: ecco quanto si risparmierà

“L’Arera annuncia nuovi cali del prezzo delle bollette: oltre il 20% in meno per la luce, intorno al 10% in meno per il gas“.

È quanto si apprende da tgcom24 che precisa:

“La tariffa per l’elettricità per il mercato tutelato sarà resa nota dall’autorità oggi mentre quella del gas si conoscerà il 4 aprile.

Secondo il Codacons, se saranno confermate le previsioni, il risparmio per le famiglie sarà di circa 408 euro l’anno in media.

Il presidente dell’Arera Stefano Besseghini conferma che ‘ci saranno delle variazioni importanti superiori al 20% sicuramente’ per la prossima bolletta della luce.

Sul gas spiega che ‘sarebbe ragionevole aspettarsi qualcosa intorno al 10%‘”.

