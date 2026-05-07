Maggio Potentino e Festa Patronale, alcolici, contenitori e spray urticanti: attenzione alle multe! Questa l’Ordinanza

Con ordinanza numero 29 del 6 maggio 2026 il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca ha disposto nell’area del Centro Storico cittadino, nei giorni 8-9-10 /15-16-17/ 22-23-24 nonché 26-27-28-30 e 31 maggio 2026, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 18 e le ore 6 del giorno successivo:

il divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche (gradazione superiore a 21 gradi);

il divieto vendita – o cessione ad altro titolo – per asporto di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro, alluminio ceramica o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto a offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico;

nell’area del Centro Storico cittadino, e in viale Dante e piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi, nel giorno 29 maggio 2026, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 12 e le ore 6 del giorno successivo:

il divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche (gradazione superiore a 21 gradi);

il divieto vendita – o cessione ad altro titolo – per asporto di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro, alluminio ceramica o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico.

Questi divieti sono diretti agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio in area pubblica o privata, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, ai titolari di distributori automatici di bevande e di negozi adibiti , in modo esclusivo, alla vendita mediante distributori automatici (c.d. Self h24), nonché agli operatori, anche non professionali, delle somministrazioni temporanee che esercitano l’attività di vendita e somministrazione nelle aree sopra indicate.

Gli stessi divieti non si applicano per l’effettuazione del servizio a domicilio del cliente.

Nell’area del Centro Storico cittadino, nei giorni 8-9-10/ 15-16-17/ 22-23-24 nonché 26-27-28-30 e 31 maggio 2026 , nella fascia oraria ricompresa tra le ore 18 e le ore 6 del giorno successivo, nonché nell’area del Centro Storico cittadino, e in viale Dante e piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi, nel giorno 29 maggio 2026, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 12 e le ore 6 del giorno successivo: il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande superalcoliche e bevande e alimenti in contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, cartone ecc.) potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l’incolumità pubblica.

E’ consentito, nello stesso periodo e fascia oraria, portare al seguito bevande e alimenti in vetro solo per l’approvvigionamento familiare e il consumo presso il domicilio.

Nell’area del Centro Storico cittadino, nei giorni 8-9-10 /15-16-17/ 22-23-24 nonché 26-27-28-30 e 31 maggio 2026 , nella fascia oraria ricompresa tra le ore 18 e le ore 6 del giorno successivo, nonché nell’area del Centro Storico cittadino, e in viale Dante e piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi, nel giorno 29 maggio 2026, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 12 e le ore 6 del giorno successivo: è fatto obbligo a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo per asporto bevande di qualsiasi gradazione e alimenti in materiale compostabile e sostenibile.

E’ fortemente raccomandato, agli esercenti e all’utenza, il rispetto delle norme penali che dispongono il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori, alle persone affette da disabilità mentale e alle persone che si trovano in manifesto stato di ubriachezza, con l’avviso che sarà sanzionata qualsiasi violazione.

Nell’area del Centro Storico cittadino, nei giorni 8-9-10 /15-16-17/ 22-23-24 e 26-27-28-30 e 31 maggio 2026, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 18 e le ore 6 del giorno successivo, nonché nell’area del Centro Storico cittadino, e in viale Dante e piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi, nel giorno 29 maggio 2026, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 12 e le ore 6 del giorno successivo: il divieto di trasporto, possesso e utilizzo di spray urticanti nonché di qualsiasi altro oggetto contenente sostanze chimiche di facile espulsione.