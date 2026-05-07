Basilicata, potenziamento e innovazione della raccolta differenziata: gli importanti provvedimenti

La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Transizione energetica Laura Mongiello, ha approvato nel pomeriggio odierno due importanti provvedimenti in materia ambientale finalizzati:
- al potenziamento del ciclo dei rifiuti,
- all’innovazione dei sistemi di raccolta differenziata,
- all’ammodernamento dell’impiantistica regionale.
Il primo provvedimento riguarda l’approvazione dell’Avviso Pubblico “Smart bins”, finanziato nell’ambito del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, Priorità 3 “Basilicata green”, con una dotazione complessiva di 3,5 milioni di euro destinata ai Comuni lucani per il potenziamento e l’innovazione della raccolta differenziata urbana.
Il secondo provvedimento approva invece un pacchetto di interventi infrastrutturali finanziati attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, per un valore complessivo di 17,4 milioni di euro, destinati al completamento e all’adeguamento degli impianti di gestione dei rifiuti e agli interventi di recupero ambientale in diversi Comuni della Basilicata.
Dichiara l’assessore all’Ambiente, Laura Mongiello:
“Con queste delibere la Regione Basilicata compie un ulteriore passo avanti nella costruzione di un sistema moderno, efficiente e sostenibile di gestione dei rifiuti.
Investiamo contemporaneamente sull’innovazione tecnologica nei Comuni e sul rafforzamento dell’impiantistica regionale, seguendo una visione integrata che mette al centro l’economia circolare, la tutela ambientale e la qualità dei servizi ai cittadini”.
L’Avviso “Smart bins” punta a sostenere i Comuni nell’introduzione di sistemi intelligenti di raccolta differenziata, favorendo l’applicazione della tariffazione puntuale e del principio europeo “chi inquina paga”, con l’obiettivo di migliorare la logistica del servizio e incrementare le percentuali di recupero dei materiali.
Prosegue Mongiello:
“Vogliamo accompagnare le amministrazioni comunali verso modelli innovativi di gestione dei rifiuti, attraverso strumenti digitali e tecnologie intelligenti capaci di rendere la raccolta differenziata più efficace, più equa e più sostenibile”.
Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali, le risorse FSC finanzieranno opere strategiche nei Comuni di Maratea, Pisticci, Colobraro, Sant’Arcangelo, Tursi, Pomarico e Venosa, con interventi che spaziano dal revamping degli impianti al completamento delle piattaforme di trattamento, fino alla chiusura e messa in sicurezza delle discariche.
Tra gli interventi più rilevanti figurano:
- il revamping (o processo di ammodernamento) della piattaforma integrata di trattamento rifiuti di Sant’Arcangelo per oltre 5,7 milioni di euro,
- gli interventi sull’impianto di Colobraro,
- il completamento della piattaforma di Venosa,
- le opere di messa in sicurezza ambientale nei siti di Tursi e Pomarico.
Conclude l’assessore Mongiello:
“Questi investimenti consentiranno di migliorare l’autonomia impiantistica della Basilicata, ridurre i costi di gestione, aumentare la sostenibilità ambientale del sistema regionale dei rifiuti e garantire maggiore sicurezza ambientale ai territori interessati.
Si tratta di una strategia concreta e strutturale che guarda al futuro della Basilicata green”.