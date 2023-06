Maltempo e frana: “fondi per Maratea”. Ecco le ultime notizie

“Come annunciato nelle scorse settimane, dopo aver contribuito con il voto determinante di Fratelli d’Italia all’ottenimento di un contributo iniziale di 5 milioni di euro a seguito degli eventi franosi dei mesi scorsi, sono tornato a Maratea dal sindaco, al quale ho assicurato l’impegno mio personale, assieme ai colleghi Rosa e Caiata, affinchè questi fondi arrivino nel più breve tempo possibile”.

Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia, a margine di un incontro istituzionale con il sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli.

Ha aggiunto il deputato:

“Assieme al primo cittadino di Maratea abbiamo discusso delle prospettive di rilancio del territorio e delle attività per il ripristino della viabilità sulla strada statale 18 ed ho riscontrato grande convergenza sugli obiettivi e sulle garanzie di sostegno per gli interventi necessari per superare e risolvere i danni alle infrastrutture.

Al rientro a Roma, nei prossimi giorni, mi attiverò per porre all’attenzione del Governo anche quanto accaduto nelle scorse ore alle infrastrutture viarie e ferroviarie del materano”.a

