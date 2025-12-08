Mango, la voce più bella della Basilicata, oggi ci lasciava cantando: sempre vivo il suo ricordo nei nostri cuori

Mango, la voce più bella della Basilicata, conosciuta ed apprezzata in tutta Italia (e non solo), oggi ci lasciava tristemente.

Pino Mango, all’anagrafe Giuseppe Mango, nacque a Lagonegro (PZ) precisamente il 6 Novembre 1954.

Nel 2004 sposò Laura Valente (nota per essere stata la seconda cantante dei Matia Bazar), dopo una relazione iniziata nel 1985.

La coppia ebbe due figli: Filippo, nato nel 1995, e Angelina, nata nel 1999, entrambi musicisti.

Filippo è batterista, mentre Angelina è cantante; entrambi hanno collaborato con il padre, sia in studio che in sede live.

Il 6 Novembre 2014 Pino Mango, un cantautore, musicista e scrittore italiano, compì 60 anni, ma un mese dopo un infarto lo portò via.

L’8 Dicembre 2014 morì proprio in Basilicata, nella sua Terra, durante un concerto a Policoro.

A nulla servirono i soccorsi: quel giorno l’Italia perse uno dei suoi musicisti e artisti più celebri.

Noto per il suo stile che fondeva pop e rock con sonorità folk e world music, unito ad un uso strumentale della voce (una struttura compositiva basata su incastri e un utilizzo raffinato delle ritmiche), venne definito dal critico musicale Mario Luzzatto Fegiz un:

“autentico innovatore della musica leggera italiana”.

Numerosi i brani che lo hanno reso celebre, dagli anni 70’ fino al suo ultimo respiro: Oro, Sirtaki, Disincanto, Ti Porto in Africa, Lei verrà, La rosa dell’inverno e tante altre canzoni.

Mango partecipò 7 volte al Festival di Sanremo, l’ultima nel 2007 con il brano “Chissà se nevica”, con il quale si piazzò al quinto posto.

Scrisse canzoni per Andrea Bocelli, Loretta Goggi, Mietta ecc.

Anche se Mango non c’è più, il suo ricordo è tenuto in vita dai suoi milioni di fan, sparsi in tutto il mondo, che continuano ad amarlo attraverso le sue canzoni.