Oggi si celebra la Festa dell’Immacolata: si accendono alberi di Natale e presepi! Auguri di buon onomastico

Oggi, 8 Dicembre, si celebra la Festa dell’Immacolata Concezione.

In tutta Italia si apre definitivamente il periodo di avvicinamento al Natale.

Nelle case di quasi tutto il Paese si addobba l’albero e si prepara il presepe.

L’Immacolata Concezione è un dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX l’8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, che sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento.

Il dogma dell’Immacolata Concezione riguarda il peccato originale: per la Chiesa cattolica infatti ogni essere umano nasce con il peccato originale e solo la Madre di Cristo ne fu esente in vista della venuta e della missione sulla Terra del Messia, a Dio dunque piacque che la Vergine dovesse essere la dimora senza peccato per custodire in grembo in modo degno e perfetto il Figlio divino fattosi uomo.

Nella devozione cattolica l’Immacolata è collegata con le apparizioni di Lourdes (1858) e iconograficamente con le precedenti apparizioni di Rue du Bac a Parigi (1830).

A tutti una buona Festa dell’Immacolata e auguri di buon onomastico a coloro che portano il nome di Immacolata o Concetta.