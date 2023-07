Maratea: al via gli interventi su questo Torrente straripato. Ecco i dettagli

“L’attenzione per la Perla del Tirreno è sempre assicurata”: lo dichiara l’assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, che comunica l’avvio da parte dell’Ufficio Risorse idriche della Regione Basilicata del procedimento per la rimozione degli inerti in sovralluvionamento nel Torrente Arenara, che a seguito degli ultimi eventi metereologici è straripato nei pressi delle infrastrutture viarie e ferroviarie in area Marina di Maratea.

L’intervento urgente, progettato dai tecnici regionali, prevede la regolarizzazione delle sezioni di deflusso del torrente e l’asportazione del materiale lapideo in sovralluvionamento, nonché di quello fuoriuscito dall’alveo che ostruisce la viabilità comunale.

I lavori riguardano la sistemazione e difesa idraulica del corso d’acqua del Torrente Arenara in agro di Maratea mediante “interventi di compensazione”.

Tale sistema consiste nella realizzazione di interventi di ripristino e mantenimento dell’officiosità dei corsi d’acqua del demanio idrico regionale conseguenti a calamità naturali o diretti a prevenire situazioni di pericolo, tramite l’affidamento dei lavori a ditte specializzate, mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse, sulla base di un progetto definitivo relativo alle aste fluviali appartenenti al Demanio Idrico dello Stato.

Ieri sono state notificate alle ditte iscritte nell’elenco ed appartenenti ai Comuni di Maratea, Trecchina e Lauria, le richieste di preventivo offerta per i lavori a compensazione, ai sensi del nuovo codice degli appalti.a

