Maratea, controlli sulle acque in questa zona: ecco i risultati

“La conferma dell’assenza di criticità sulla qualità delle acque di balneazione a Maratea è una buona notizia per tutti, operatori turistici, villeggianti e cittadini dell’area.

Si tratta, come accertato delle analisi di laboratorio sui campioni d’acqua prelevati dai tecnici dell’ArpaB in località Castrocucco dove erano state segnalate chiazze gialle in mare, dagli operatori turistici, di un fenomeno di fioritura algale che si presenta per le acque particolarmente calde del nostro mare e dal loro incrocio con acque, più fredde“.

E’ quanto fa sapere l’assessore all’Ambiente della regione Basilicata, Cosimo Latronico, che aggiunge:

“Il fatto che non ci sia alcuna criticità, come confermato anche dalle analisi che ArpaB conduce ciclicamente, non deve però abbassare il livello di attenzione delle istituzioni sul tema.

A tal proposito sarà necessario coordinare azioni per la tutela dei mari Tirreno e Ionio con le Regioni limitrofe“.a

