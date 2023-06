Marsicovetere: “un augurio ai ragazzi ancora impegnati negli esami, e a chi come Angelo, ragazzo speciale sta raggiungendo un traguardo ambizioso”

“Congratulazioni agli studenti che hanno concluso il loro anno scolastico e un augurio ai ragazzi ancora impegnati negli esami, a chi come Angelo, ragazzo speciale, ammesso agli esami di Stato sta raggiungendo un traguardo ambizioso ma non impossibile, con profondo orgoglio della sua famiglia e della nostra comunità tutta!”.

Così si congratula il sindaco di Marsicovetere, Marco Zippari, che spiega:

“Il mio impegno personale verso l’inclusività e quello dell’Amministrazione Comunale che rappresento, è di anno in anno confermato e rilanciato egregiamente dalla Scuola Omnicomprensivo di Villa d’Agri-Marsicovetere che con i suoi insegnanti, gli educatori, i collaboratori scolastici, il personale ATA in uno all’indirizzo della Dirigente Scolastica, si pone come best practice ed esempio virtuoso di una scuola di qualità capace di:

intercettare e sviluppare processi inclusivi e di apprendimento;

elaborare e condividere strumenti facilitativi, compensativi e dispensativi;

lavorare in équipe;

individuare e mettere a risorsa competenze personali degli alunni con e senza bisogni speciali

L’inclusione permette ai nostri ragazzi di diventare ed essere pienamente cittadini e cittadine di Marsicovetere, dell’Italia, dell’Europa e del mondo.

Buona estate!”.a

