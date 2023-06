Melfi: dopo l’allagamento, sopralluogo nell’area industriale. Ecco le ultime notizie

L’assessore regionale alle Politiche di sviluppo, on. Michele Casino, ha programmato con l’amministratore unico di APiBas, Luigi Vergari, un sopralluogo nell’area industriale di Melfi per organizzare il cronoprogramma degli interventi urgenti da mettere in atto.

Intanto una squadra di Api-Bas si è recata questa mattina nell’area per valutare la situazione dopo che forti piogge hanno allagato le strade rendendole inagibili.

L’assessore Casino ha dichiarato:

“Episodi come questi non devono più accadere.

L’area industriale di Melfi è nevralgica per la nostra economia e va rilanciata.

Alle imprese e ai lavoratori garantiremo le migliori condizioni di sicurezza”.

Il sopralluogo a Melfi segue quello effettuato a Tito scalo nei giorni scorsi.

