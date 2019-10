Melfi FCA: lavoratori con anni di esperienza assunti con contratti di apprendistato. Ecco cosa sta accadendo

“La nostra denuncia rimane intatta e la porteremo avanti nelle sedi opportune affinché si affermi il pieno rispetto della legge”.

È quanto affermano il segretario generale Cgil Basilicata, Angelo Summa, e il segretario generale Fiom Cgil Basilicata, Gaetano Ricotta, in risposta alla Uilm Basilicata, in riferimento alle elezioni delle RSU alla ex Logistica Meridionale, la stessa azienda dell’indotto Fca di Melfi per la quale la Cgil ha denunciato l’assunzione di lavoratori con anni di esperienza con contratti di apprendistato, sollecitando l’azienda al rispetto degli impegni assunti in Confindustria:

“Non è certo il voto delle rappresentanze unitarie a stabilire la fondatezza della nostra denuncia, bensì gli organi competenti.

È alquanto singolare che la Uilm, che ha siglato un accordo che prevedeva l’assunzione a tempo indeterminato di tutti i lavoratori, non rivendichi il rispetto in toto dello stesso, abbassando di fatto i diritti dei lavoratori e confondendo il suo ruolo di sindacato con quello del padrone, ormai commistione ricorrente in Basilicata.

La Fiom e la Cgil continueranno a rappresentare la verità, anche qualora questa porti in luce situazioni scomode per alcuni”.