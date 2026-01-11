Meteo: a Potenza ancora freddo ma torna il sole? Ecco le ultime previsioni

Ancora freddo sulla Basilicata.
Qualche fiocco di neve nella giornata di ieri ha fatto visita al capoluogo, ma cosa ci attende ora?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 12 Gennaio, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 4°C, la minima di -4°C.
Invece, Martedì 13 Gennaio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 1°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.