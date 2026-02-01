Meteo: freddo su Potenza, ma fino a quando? Le ultime previsioni

Nuova perturbazione atlantica, attesa fra mercoledì e giovedì su tutta l’Italia e su Potenza il freddo, in questi giorni, si è fatto sentire.

Ma che tempo ci ettende nelle prossime ore?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani Lunedì 2 Febbario, avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 0°C.

Martedì 3 Febbraio avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 3°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.