Una nuova attrazione turistica ad Avigliano. Le prime indiscrezioni

Una pista da sci al Monte Carmine: sogno o realtà?
Ecco quanto fa sapere il Sindaco, Giuseppe Mecca:
“Stiamo lavorando ad una pista da sci sintetica utilizzabile tutto l’anno, realizzata con moduli in plastica riciclabile che imitano la sensazione della neve fresca e permettono di sciare con attrezzatura standard.
Un manto artificiale progettato per offrire scorrevolezza, realismo e sicurezza, ideale per sci, snowboard e snow-tubing in ogni stagione, senza bisogno di neve naturale o basse temperature.
Un progetto sostenibile, resistente e a basso impatto ambientale, pensato per creare un nuovo macroattrattore turistico e far crescere l’economia locale.
Nei prossimi giorni vi mostreremo il luogo dove nascerà questa nuova opportunità per il nostro territorio!”.