Meteo, non sarà un bianco Natale: su Potenza sole e qualche nuvola. Le previsioni

Anche quest’anno è arrivato il Natale e molti di voi, per questa Vigilia, sono già impegnati in cucina per preparare prelibatezze di ogni genere.

Un Natale con il sole a Potenza non è esattamente lo scenario che tutti si aspettano (molti trovano più suggestivo festeggiare con i fiocchi di neve che scendono silenziosi dal cielo).

Ebbene, quest’anno le previsioni sono state clementi e il nostro Natale sarà accompagnato dai luminosi raggi del sole.

Secondo gli esperti di 3bmeteo oggi, Mercoledì 24 Dicembre, avremo giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 2°C.

Invece, Giovedì 25 Dicembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con formazione di banchi di nebbia dalla sera, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 2°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.