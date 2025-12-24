Potenza: tutto pronto per il concerto prima del Grande Cenone della Vigilia. L’appuntamento

Oggi, per la Vigilia di Natale 2025, a Potenza in Piazza Mario Pagano, ci sarà un flash mob musicale “A Christmas Time”, che anticiperà gli eventi natalizi più grandi come il concerto di Capodanno con Alex Wyse e Eugenio Bennato, parte del cartellone promosso dal Comune per un Natale pieno di musica e iniziative in città.

Per Christmas time – Il concerto Prima del Grande Cenone della Vigilia l’appuntamento è fissato a stasera alle 18:00, in Piazza Mario Pagano.

Di seguito la locandina con i dettagli.