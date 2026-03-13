Meteo Potenza: nel fine settimana le piogge saranno un ricordo. Ecco le previsioni

Sulla Basilicata il finesettimana segna la fine del maltempo, ma con atmosfere diverse tra sabato e domenica.
Si chiudono gli ombrelli e l’aria si rasserena.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 14 Marzo, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 4°C.
Domenica 15 Marzo avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 3°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.