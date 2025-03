Meteo: su Potenza ancora pioggia e freddo! Ecco le previsioni

Su Puglia, Basilicata e Molise anche nei prossimi giorni si protrarrà una fase meteorologica caratterizzata da spiccata instabilità.

Tra il weekend e l’avvio della prossima settimana infatti si susseguiranno sul Mediterraneo centrale una serie perturbazioni alimentate da aria piuttosto fresca in ingresso dai Balcani, che comporteranno vari fasi piovose sulle regioni meridionali, con possibili fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 31 Marzo avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 4°C.

Martedì 1 Aprile, invece, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 4°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.