Meteo: su Potenza ancora temperature sopra la media, ma quanto durerà? Le previsioni

Nella giornata di domani infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani Mercoledì 4 Marzo, avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 5°C.
Giovedi 5 Marzo avremo una giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 4°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.