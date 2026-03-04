Meteo: su Potenza nubi in rapido aumento. Le previsioni

Prosegue il dominio dell’alta pressione su Basilicata, Puglia e Molise anche nei prossimi giorni; questo non vuol dire sempre sole per la presenza di nuvolosità medio/bassa ma anche per il passaggio di nubi stratiformi, a tratti diffuse.
Il contesto resterà comunque asciutto ovunque con temperature sempre piuttosto miti e al di sopra della media stagionale.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, oggi Mercoledì 4 Marzo, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 5°C.
Giovedi 5 Marzo avremo una giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 6°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi e domani.