Meteo: su Potenza torna il sole. Ecco le ultime previsioni

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.
Quindi, che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 8 Dicembre avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 4°C.
Invece, Martedì 9 Dicembre avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 5°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.