Meteo: su Potenza torna il sole. Ecco le ultime previsioni

7 Dicembre 2025

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Quindi, che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 8 Dicembre avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 4°C.

Invece, Martedì 9 Dicembre avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 5°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.