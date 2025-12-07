Un campo per Settimio Iula: la comunità di Pietrapertosa celebra sport e memoria. I dettagli

“È stata una giornata intensa di emozioni quella vissuta oggi dalla nostra comunità, riunita per l’inaugurazione e l’intitolazione del nuovo campo sportivo comunale a Settimio Iula, figura stimata e profondamente legata al territorio”.

E’ quanto fa sapere l’Assessore al turismo di Pietrapertosa, Graziana Santoro, che prosegue:

“L’evento ha richiamato numerosi cittadini, associazioni sportive, rappresentanti istituzionali e familiari del compianto Settimio, tutti presenti per rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita ai valori della solidarietà, dell’impegno civico e dello sport.

La cerimonia si è aperta con il saluto delle autorità e con la benedizione dell’impianto, seguita dal tradizionale taglio del nastro.

L’amministrazione comunale sottolinea come questa intitolazione non rappresenti soltanto un atto formale, ma un gesto di riconoscenza verso chi, con il proprio esempio, ha contribuito alla crescita sociale e sportiva del paese.

Intitolare questo campo a Settimio Iula significa custodire la sua eredità e trasmetterla alle nuove generazioni.

Settimio ha sempre creduto nello sport come strumento di educazione, inclusione e coesione. Oggi questo luogo diventa un simbolo del suo spirito e dei suoi valori.

Molto commovente anche il momento dedicato ai ricordi personali e familiari, con testimonianze che hanno tracciato il ritratto di un uomo disponibile, appassionato e profondamente generoso. La cerimonia si è conclusa con una partita amichevole tra giovani atleti dell1 società sportiva locale, un modo semplice ma significativo per inaugurare ufficialmente il nuovo campo nel segno della partecipazione e della vitalità.

L’impianto, rinnovato e completamente riqualificato, sarà da oggi un punto di riferimento per associazioni, scuole e cittadini, offrendo uno spazio moderno e sicuro per lo svolgimento delle attività sportive.

La dedica a Settimio Iula rappresenta un ponte tra passato e futuro: un riconoscimento per ciò che è stato e un invito a chi verrà a vivere lo sport con lo stesso entusiasmo e senso di comunità”.