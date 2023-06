Moliterno: addio a Filippo Simone, andato via troppo presto

Dolore in casa della Polisportiva Moliterno 1921 per la dipartita di Filippo Simone che così saluta la sua dipartita:

“La simbiosi tra la Polisportiva e Filippo Simone prende forma nei primi anni ’90 per poi consolidarsi, in maniera viscerale, sino ai giorni nostri.

In questa triste e malinconica mattinata, la notizia della sua prematura dipartita al cielo addolora in maniera inconsolabile tutti, dal Presidente, all’intera Dirigenza, sino ad ogni singolo appassionato.

Filippo in tutti gli anni di militanza ha incarnato nel migliore dei modi e come davvero in pochi, la passione per i colori sociali.

Semplicemente uno di noi, la maglia rossoblù era per lui una seconda pelle e ogni qualvolta entrava nel rettangolo di gioco aveva come obiettivo quello di regalare una gioia alla sua gente, erigendo, come ben sapeva fare, un muro a difesa della porta moliternese.

Il suo sorriso, la sua disponibilità e la sua profonda dedizione rimarranno una testimonianza tangibile per tutti.

Alla moglie, al figlio e ai familiari tutti le più sentite Condoglianze dalla Polisportiva.

Che la terra ti sia lieve”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.a

