Moliterno: in questa zona “bottiglie, bicchieri, rifiuti lasciati per terra, sulle panchine, nelle aiuole”. Ecco le foto

Il Sindaco di Moliterno, Antonio Rubino, denuncia:

“Qualche ‘buontempone’ ha deciso di organizzare questo spettacolo indecoroso per la domenica mattina in villa comunale.

Bottiglie, bicchieri, resti delle consumazioni, rifiuti lasciati per terra, sulle panchine, nelle aiuole.

Tutto ciò è vergognoso in un paese civile.

La villa Comunale è di tutti, è anche casa vostra: non penso che nelle vostre case lasciate questo schifo.

Ci avevano segnalato la penuria di bidoni per l’immondizia e ne abbiamo installato diversi, nuovi, con gli scomparti per la differenziata e persino con le ceneriere per non buttare le odiose cicche per terra (sempre meglio non fumare!).

Operatori ecologici, Rmi, volontari, si impegnano per pulire, facciamo il massimo per migliorare il decoro e poi quattro maleducati devono ridurre la villa, come i vicoli o altri angoli del paese, in questo modo con il cestino per i rifiuti a due passi?

Non userò questo post per dirvi che prenderete una multa se venite beccati, è logico che sia così!

Voglio dirvi di non sporcare non per la paura di una multa, ma perché spero raggiungiate la maturità di avere rispetto del VOSTRO paese, di casa vostra, di voi stessi. Divertitevi la sera, ma siate civili!

La videosorveglianza dell’area sarà un grande deterrente ma spero non serva, perché non accadrà di nuovo.

Un paese migliore lo costruiamo solo insieme, solo con una nuova consapevolezza, per questo non mi piace fare lo sceriffo, non voglio l’applauso populista o perché minaccio sanzioni, credo sia compito di una comunità educarsi a migliorare.

Ma, attenzione, ci sono delle regole e chi le infrange paga”.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)