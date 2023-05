Muro Lucano si prepara ad accogliere il passaggio del Giro d’Italia: ecco le modifiche alla circolazione

Anche Muro Lucano si prepara al passaggio del Giro d’Italia.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle modifiche alla circolazione, come annunciato dal Sindaci Giovanni Setaro:

“Nella giornata di domani 09.05.2023 la carovana rosa attraverserà la nostra Città e mostrerà al mondo le meraviglie della nostra terra.

Per l’occasione eccezionale alle ore 20.30 inaugureremo il cineteatro comunale in piazza Don Minzoni con lo spettacolo del comico Dino Paradiso “Ma io sono lucano” e presenteremo il progetto “Aqua” finanziato dalla Regione Basilicata.

Nella giornata di mercoledì 10.05.2023 invece, dedicheremo la sala ai più piccoli con la prima proiezione del film “Alla ricerca di Nemo”.

Il passaggio della gara ciclistica rosa interesserà la SS 473 e la Strada Provinciale ex SS 7, nonché tutte le strade che confluiscono su di esse per attraversare quindi il centro di Muro Lucano intorno alle ore 14.30 e continuare poi in direzione di Castelgrande.

A partire dalle ore 12:00 e per il tempo necessario a garantire la massima sicurezza dello svolgimento della gara, ci sarà la chiusura delle strade sopra citate.

È stata inoltre emanata apposita ordinanza n. 27 del 04.05.2023 di divieto di sosta sulle strade interessate dalle ore 7.00 fino al termine della manifestazione in modo da agevolare l’apposizione della segnaletica di gara.

Si avvisa la comunità che insisterà il divieto di transito per ogni categoria di veicolo, eccetto mezzi di emergenza e soccorso.

Si chiede la massima collaborazione, affinché questa importante manifestazione possa riuscire garantendo le necessarie misure di sicurezza. Grazie!”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

