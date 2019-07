Nel potentino siglato il Protocollo d’Intesa per la valorizzazione del territorio: ecco i dettagli

È stato siglato questa mattina, nella sede del Palazzo Comunale di Ruoti, un importante Protocollo d’Intesa tra il Comune, l’Associazione Culturale – Recupero Tradizioni Ruotesi, l’Istituto Superiore Istruzione Secondaria “De Sanctis–D’Agostino” di Avellino e l’ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura) finalizzato alla promozione e valorizzazione della cultura e dei territori di Ruoti: la vite, il vino, l’uomo.

Il progetto, si pone l’obiettivo di promuovere un percorso di studio e valorizzazione del sistema vitivinicolo del territorio per rinsaldare e consolidare lo stretto legame di Ruoti con la vite e il vino, non rinunciando alla celebrazione del prof. Michele Carlucci, di origini ruotesi e uno dei padri indiscussi della moderna viticoltura.

Dichiara il Sindaco di Ruoti Anna Maria Scalise:

“Un’iniziativa importante che vuole dare risalto al territorio e alle persone, il protocollo mira a creare un rapporto permanente ed organico che valichi i confini e porti alla realizzazione di una serie di attività congiunte, tra le quali il recupero dei vitigni autoctoni.

Un altro impegno dell’amministrazione comunale è quello di conferire, una borsa di studio in onore di Michele Carlucci agli studenti lucani più meritevoli che vogliano specializzarsi nel settore vitivinicolo, diventando motivo di ulteriore valorizzazione di tutta la comunità Ruotese”.

Domenico Romaniello, Direttore dell’Alsia, sottolinea la volontà dell’Agenzia di porre l’attenzione sulla salvaguardia della biodiversità agricola, a sostegno dell’economia locale, e sulla caratterizzazione delle produzioni vitivinicole lucane.

Il percorso da attivare per le produzioni del territorio di Ruoti, ha ribadito Romaniello, dovrà seguire un iter virtuoso come già avvenuto per l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite da Vino, con Decreto del 23 maggio 2019, dei vitigni “Colatamurro N. – Giosana B. – Santa Sofia B.”, che a breve, rappresenteranno una ulteriore opportunità per i viticoltori lucani.

L’Associazione Culturale Recupero Tradizioni Ruotesi, intende promuovere la cultura vitivinicola attraverso la divulgazione di materiale informativo ed editoriale e realizzare iniziative di informazione ed educazione alimentare per un corretto rapporto con le bevande alcoliche sostenendo l’immagine e l’identità della viticoltura e della sua storia.

Il Dirigente Ing. Pietro Caterini dell’Istituto Superiore di Istruzione Secondaria “De Sanctis d’Agostino” di Avellino ribadisce che è stato introdotto il sesto anno scolastico integrativo, e che sarà riservata l’ospitalità e la formazione di uno studente lucano selezionato con la borsa di studio conferita dal Comune di Ruoti.

L’Istituto fornirà adeguate competenze anche in relazione alle micro produzione di natura vitivinicola attraverso i propri laboratori.