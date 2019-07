Potenza candidata a Città europea dello Sport: ecco gli auguri del Sindaco di Matera

Come è ormai noto, Potenza si candida a diventare Città europea dello Sport 2021.

A sostenere la candidatura della nostra città è il Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, che sottolinea:

“Dopo Matera Capitale europea della Cultura, Potenza città europea dello sport rilancerebbe la dimensione internazionale di una regione del Sud che sta proponendosi all’attenzione del mondo per l’energia sociale dei suoi abitanti e per la voglia di avere un ruolo centrale rispetto alle dinamiche di sviluppo del Mezzogiorno”.

Alla comunità di Potenza, al suo Sindaco e agli amministratori, formulo il mio in bocca a lupo per un esito positivo della competizione. Come accadde nel 2014 per Matera, ci auguriamo che anche Potenza possa riuscire a prevalere sulle altre città e ad affermare i principi e i valori del popolo della Basilicata”.