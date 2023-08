“No” all’impianto rifiuti presso località San Sago: la nota inviata al Ministro Gilberto

“Illustre Ministro, caro Gilberto,

Ti allego la vibrante e dettagliata nota relativa alla vicenda della autorizzazione dell’impianto di rifiuti presso la località San Sago, nota che io, da sindaco e da cittadino, condivido integralmente.

Non si tratta di una pregiudiziale o ideologica preclusione contro qualcosa, ma come chiaramente esplicitato, si tratta di una opposizione argomentata e sacrosanta ad un sito che non può essere prescelto per ragioni ambientali amministrative giuridiche e di sviluppo turistico della area intera.

Ti ho conosciuto e stimato durante la comune esperienza al Senato come collega attento competente e sensibile a questi tempi per cui non ho dubbi sul fatto che darai a questa vitale questione l’approfondimento che merita”.

Questa la nota inviata dal Sindaco di Lauria, Gianni Pittella, al Ministro Gilberto.

