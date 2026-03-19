Partita di Calcio “Potenza – Salernitana”: rischio scontro tra tifosi. L’intervento del Prefetto

Si disputerà, nella giornata di sabato 28 marzo prossimo, la partita di calcio “Potenza – Salernitana”, valevole per il girone C di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 13 del 18 marzo 2026, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza la rivalità tra le due tifoserie sfociata, in passato, in turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Gli episodi di violenza accaduti, benché datati, denotano una profonda acredine che il trascorrere del tempo ha soltanto acuito, come evidenziato da esiti di recente attività informativa.

Anche la partita d’andata del corrente campionato è stata disputata in assenza della tifoseria ospite.

Preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e ritenendo altamente probabile che in occasione della gara in argomento possano verificarsi azioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, sentito il Questore, ha adottato il provvedimento con il quale, in vista della gara “Potenza – Salernitana” di sabato 28 marzo prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno.