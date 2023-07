Pensioni, cedolino più ricco ad agosto. Ecco quando arrivano i pagamenti

“Sono in arrivo tante novità con le pensioni di agosto, che per alcuni pensionati saranno molto più ricche.

Nel cedolino del prossimo mese, saranno presenti gli arretrati sugli aumenti delle pensioni spettanti per il 2023.

Inoltre, ci saranno i conguagli e i rimborsi IRPEF legati al modello 730/2023 e il ricalcolo della pensione dopo i controlli della campagna RED per le prestazioni legate al reddito“.

Lo riporta quifinanza che aggiunge: “Le pensioni verranno erogate soltanto tra qualche giorno, senza distinzioni tra chi riceve l’accredito in banca e chi le ritira in posta, ma è già possibile consultare il cedolino di agosto accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del sito dell’Inps. Per chi preferisce ritirare l’assegno di persona, è stato predisposto l’ormai consueto calendario in ordine alfabetico presso gli uffici postali. Vediamo di seguito le date dei pagamenti di agosto.

Pensioni, le date dei pagamenti di agosto

I pagamenti partiranno martedì 1° agosto, senza distinzioni tra chi riceve l’accredito sul conto bancario e chi invece ne ha uno postale.

Come di consueto, il ritiro presso gli sportelli di Poste Italiane seguono il calendario in ordine alfabetico, che per il mese di agosto è il seguente:

martedì 1° agosto 2023: cognomi dalla A alla C;

mercoledì 2 agosto 2023: cognomi dalla D alla K;

giovedì 3 agosto 2023: cognomi dalla L alla P;

venerdì 4 agosto 2023: cognomi dalla Q alla Z.

Coloro che ricevono la pensione in banca con accredito sul conto corrente, o con accredito sul conto di Poste italiane, il pagamento arriverà il primo giorno bancabile del mese, martedì primo agosto.

Pensioni agosto, cedolini più ricco con gli arretrati

Con il cedolino di agosto è in arrivo per alcuni pensionati il pagamento degli arretrati legati alla rivalutazione della pensione calcolata sulla base dell’andamento dell’inflazione dello scorso anno.

Il ricalcolo era già partito nel mese di luglio, ma le operazioni non sono state completate in tempo per tutti.

Per questo motivo alcuni pensionati, titolari della pensione minima Inps, vedranno comparire gli arretrati nel cedolino di agosto 2023.

Ricordiamo che i pensionati che percepiscono una pensione inferiore al trattamento minimo (572,74 euro al mese) riceveranno un aumento dell’1,5%. Coloro che hanno più di 75 anni e che percepiscono la pensione minima vedranno invece un aumento del 6,4%.

Pensioni agosto, arriva il rimborso Irpef

Con la pensione di agosto molti pensionati potrebbero beneficiare di un rimborso IRPEF, che funziona in modo simile a quello per i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Se l’importo IRPEF trattenuto è superiore a quanto dovuto, il pensionato avrà diritto al rimborso, che in tal caso viene effettuato direttamente dall’Inps, in qualità di sostituto d’imposta.

Pensioni, il cedolino è online

Ricordiamo che i pensionati possono consultare il cedolino del mese di agosto, già pubblicato sul sito dell’Inps, per conoscere l’importo della propria pensione.

L’Inps mette a disposizione l’anteprima del pagamento del cedolino della pensione. Consultarlo è molto semplice: basta recarsi sul sito Inps e cliccare sull’apposito servizio nel quale sono presenti anche le notifiche di pagamento della pensione.

Per accedere al servizio è necessario disporre delle credenziali digitali Spid, Cie o Cns. Una volta entrati è quindi necessario cliccare su “MyInps” e poi recarsi su link “Prestazioni e Servizi”, quindi aprire “Cedolino pensione e servizi collegati””.a



