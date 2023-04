“Per l’area di Tito 10 milioni di investimento e 35 nuovi posti di lavoro”! Queste le ultime notizie 

“La costituzione del tavolo del partenariato sociale permanente della ZES Ionica Puglia Basilicata e l’annuncio del commissario Floriana Gallucci di 22 istanze di imprese giunte allo Sportello Unico digitale della Zes, con un investimento per 40 milioni di euro e una occupazione di 250 addetti, segnano un passo avanti verso i programmi di industrializzazione e nuova occupazione in aree significative dei territori delle due regioni”.

È il commento congiunto di Vincenzo Tortorelli segretario regionale Uil e Bruno Di Cuia, componente segreteria regionale.

Aggiungono i segretari:

“In attesa di informazioni dal commissario sui nuovi programmi che in Basilicata sinora prevedono nell’area di Tito un’attività nel comparto costruzioni e carpenteria metallica per 35 nuovi posti di lavoro e 10 milioni di investimento il tavolo del partenariato sociale rappresenta uno strumento importante.

In quella sede vanno discusse le proposte che nelle settimane scorse il Presidente Bardi in un incontro a Policoro ha presentato per una revisione della perimetrazione della Zes che attualmente si estende in territori delle due province per un migliaio di ettari.

Il riconoscimento che è venuto dal commissario è un buon punto di ripartenza perchè per costruire le condizioni per realizzare nuovi investimenti produttivi e la creazione di piena occupazione lavorativa e di qualità è fondamentale il pieno coinvolgimento delle rappresentanze delle parti economiche sociali e territoriali, attraverso il percorso di collaborazione avviato con la firma delle linee operative del Tavolo del Partenariato.

La Uil continuerà a sostenere una strategica unica di investimenti collegata ai Programmi del Pnrr per rendere più attrattivi gli insediamenti industriali in tutte le Zes specie delle regioni del Sud”.a

