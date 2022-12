Per Tito importanti finanziamenti dal Ministero, PNRR e Regione Basilicata! Ecco gli interventi previsti

Ammontano a 6 milioni di euro i lavori aggiudicati dal Comune di Tito negli ultimi giorni.

A comunicarlo è il sindaco Graziano Scavone.

“Nei prossimi giorni diversi i cantieri che verranno avviati e che riguarderanno dal recupero ambientale del Parco Fluviale del Noce al miglioramento sismico e recupero di varie strutture comunali come la palestra di via Convento e dello stadio Mancinelli, oltre che dell’ex Municipio in via Umberto I°.

Interventi anche nell’area della Fiumara di Tito e sulle strade comunali, con importanti interventi di messa in sicurezza.

Cantieri che prenderanno il via grazie al lavoro sinergico messo in campo dall’amministrazione comunale e dagli uffici preposti – a cui va il ringraziamento del sindaco Scavone – che hanno consentito di ottenere finanziamenti importanti dal Ministero, PNRR e Regione Basilicata”.

