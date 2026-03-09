Pietragalla, il campione Telesca vola a 215 kg: oro europeo e nuovo record in Georgia! Bravissimo

La Garante per i diritti delle persone con disabilità, Marika Padula, esprime le proprie “congratulazioni all’atleta italiano Donato Telesca per lo straordinario risultato ottenuto ai Campionati Europei di Para Powerlifting disputati a Tbilisi, in Georgia.

Telesca ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria 80 kg, sollevando 215 chilogrammi e stabilendo il nuovo record europeo, confermandosi ancora una volta tra i grandi protagonisti del panorama paralimpico internazionale.

“Questo straordinario successo – dichiara la Garante Marika Padula – rappresenta motivo di grande orgoglio non solo per lo sport italiano, ma anche per tutto il movimento paralimpico. Donato Telesca dimostra con il suo impegno, la sua determinazione e la sua passione che lo sport è uno straordinario strumento di inclusione, capace di abbattere barriere e trasmettere valori importanti a tutta la società”.

La Garante Padula sottolinea inoltre come “risultati di questo livello contribuiscano a rafforzare la cultura dell’inclusione e a dare visibilità alle capacità, al talento e alla determinazione delle persone con disabilità”.

“Il traguardo raggiunto da Telesca – conclude Padula – è un esempio e uno stimolo per tanti giovani e per tutte le persone che vedono nello sport una strada di crescita, riscatto e partecipazione. A lui vanno i più sinceri complimenti per aver portato ancora una volta l’Italia sul tetto d’Europa”.