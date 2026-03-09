Potenza, conferma iscrizione Asili nido: ecco fino a quando presentare domanda

L’Amministrazione Comunale di Potenza fa sapere:

“I nuclei familiari dei minori iscritti e frequentanti il servizio di Asilo Nido comunale che intendono confermare la permanenza dei minori al Nido per il prossimo A. E. 2026/2027 sono tenuti a compilare in ogni sua parte e trasmettere, firmata, la domanda di conferma iscrizione A. E. 2026/2027 e relativi allegati, dal 6 al 18 marzo 2026, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.potenza.it, oppure con consegna a mano al Protocollo dell’Ente in via Nazario Sauro, in busta chiusa, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “Servizio di Asilo Nido comunale A. E. 2026/2027. CONFERMA ISCRIZIONE”.

Si specifica che, per la effettiva permanenza dei minori al Nido per l’ A. E. 2026/2027, a seguito di conferma di iscrizione del presente Avviso, i nuclei familiari richiedenti dovranno essere in regola con i pagamenti delle rimanenti rette mensili spettanti per l’anno educativo in corso da aprile a luglio 2026, come risulterà agli atti dell’Ufficio Istruzione – Asili Nido.

La rinuncia del servizio prima del termine dell’A. E. 2025/2026 comporterà la decadenza della conferma di iscrizione per l’A. E. 2026/2027.

Documentazioni e informazioni sono reperibili al link https://www.comune.potenza.it/…/25440070-riconferma… , ulteriori chiarimenti si possono ottenere rivolgendosi all’indirizzo: asilonido@comune.potenza.it”.