Pietrapertosa: nella suggestiva cornice della Chiesa Madre, prenderà vita una tra le favole più belle di tutti i tempi. L’evento con ingresso gratuito

A Pietrapertosa (PZ) va in scena la performance teatrale “STORIA DI UNA BELLA E UNA BESTIA”.

Lo spettacolo, liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, è scritto, diretto e interpretato da Alessio Chiodini (nel ruolo de La Bestia), affiancato in scena da Valentina Corti (Belle) e Giovanni Pelliccia (Narratore).

L’unica replica si terrà Domenica 14 Dicembre 2025 alle ore 19:00 presso la Chiesa Madre di Pietrapertosa.

Note di Regia:

In una suggestiva ala della Chiesa Madre, prenderà vita una tra le favole più belle di tutti i tempi, portando lo spettatore a vivere una vera e propria ESPERIENZA TEATRALE grazie al racconto figurato a stretto contatto con il pubblico.

L’allestimento scelto per la Chiesa Madre amplifica il senso di magia e mistero del racconto, trasformando lo spazio in un luogo dove i confini tra realtà e fiaba si dissolvono.

La storia non è solo un racconto d’amore, ma una riflessione sulla bellezza interiore, sull’accettazione e sul superamento delle apparenze, temi particolarmente toccanti e universali.

“Portare una favola come La Bella e la Bestia in un luogo storico e simbolico come la Chiesa Madre di Pietrapertosa offre un’opportunità unica.

Lo spazio sacro ci aiuta a focalizzare l’attenzione non sull’opulenza del castello, ma sulla trasformazione interiore dei personaggi.

È uno spettacolo che mira a riscoprire l’essenza dei sentimenti, in un dialogo intimo con lo spettatore, e a celebrare il potere salvifico dell’amore e dell’empatia.” (Alessio Chiodini – Note di Regia)

Lo spettacolo è prodotto da Ameno e Mary Ferrara in collaborazione con il Comune di Pietrapertosa.

Dettagli Utili:

Location: Chiesa Madre, Pietrapertosa (PZ)

Data: Domenica 14 Dicembre 2025

Orario: 19:00

Ingresso: LIBERO E GRATUITO

Di seguito la locandina con i dettagli.