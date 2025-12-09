Pietrapertosa: nella suggestiva cornice della Chiesa Madre, prenderà vita una tra le favole più belle di tutti i tempi. L’evento con ingresso gratuito

A Pietrapertosa (PZ) va in scena la performance teatrale “STORIA DI UNA BELLA E UNA BESTIA”.
Lo spettacolo, liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, è scritto, diretto e interpretato da Alessio Chiodini (nel ruolo de La Bestia), affiancato in scena da Valentina Corti (Belle) e Giovanni Pelliccia (Narratore).
L’unica replica si terrà Domenica 14 Dicembre 2025 alle ore 19:00 presso la Chiesa Madre di Pietrapertosa.
Note di Regia:
In una suggestiva ala della Chiesa Madre, prenderà vita una tra le favole più belle di tutti i tempi, portando lo spettatore a vivere una vera e propria ESPERIENZA TEATRALE grazie al racconto figurato a stretto contatto con il pubblico.
L’allestimento scelto per la Chiesa Madre amplifica il senso di magia e mistero del racconto, trasformando lo spazio in un luogo dove i confini tra realtà e fiaba si dissolvono.
La storia non è solo un racconto d’amore, ma una riflessione sulla bellezza interiore, sull’accettazione e sul superamento delle apparenze, temi particolarmente toccanti e universali.
“Portare una favola come La Bella e la Bestia in un luogo storico e simbolico come la Chiesa Madre di Pietrapertosa offre un’opportunità unica.
Lo spazio sacro ci aiuta a focalizzare l’attenzione non sull’opulenza del castello, ma sulla trasformazione interiore dei personaggi.
È uno spettacolo che mira a riscoprire l’essenza dei sentimenti, in un dialogo intimo con lo spettatore, e a celebrare il potere salvifico dell’amore e dell’empatia.” (Alessio Chiodini – Note di Regia)
Lo spettacolo è prodotto da Ameno e Mary Ferrara in collaborazione con il Comune di Pietrapertosa.
Dettagli Utili:
Location: Chiesa Madre, Pietrapertosa (PZ)
Data: Domenica 14 Dicembre 2025
Orario: 19:00
Ingresso: LIBERO E GRATUITO
Di seguito la locandina con i dettagli.